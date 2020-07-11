Ракитич — о возможном переходе в MLS: может, Бекхэм позвонит мне

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал возможность перехода в клуб из американской MLS.

«Заметно, что футбол с каждым годом привлекает всё больше внимания в Штатах. Это отлично, рад, что так происходит. Особенное чувство — наблюдать за тем, как футбол может расти и развиваться. Если вижу матч MLS, говорю себе: «Да, я хочу посмотреть». Переход в «Интер Майами»? Посмотрим, может, Дэвид Бекхэм позвонит мне», — приводит слова Ракитича пресс-служба MLS.

Ракитич ранее выразил мнение, что он продолжит карьеру в каталонском клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.

В сезоне-2019/2020 Ракитич в 39 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах забил гол и отдал 4 результативные передачи. Сообщалось, что «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи хорватского футболиста.