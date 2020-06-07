Иван Ракитич: уверен, что пробуду в «Барселоне» ещё некоторое время
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил мнение, что он продолжит карьеру в каталонском клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.
«Мне не нужно думать о других вещах. Я хорошо тренировался в последние дни, чувствую себя хорошо и уверен, что пробуду в „Барселоне“ ещё некоторое время. Я намерен просто радоваться и получать удовольствие после возобновления сезона. Это означает, что я могу выиграть ещё много трофеев с «Барселоной», — приводит слова Ракитича AS.
В сезоне-2019/2020 Ракитич в 30 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи хорватского футболиста.
Ракитич: был бы рад вернуться в «Севилью». До сих пор праздную все их голы
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