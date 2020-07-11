Луценко вышел на 2-е место в гонке бомбардиров РПЛ. Форвард забил в 6-м матче подряд
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).
На 84-й минуте форвард вывел «оружейников» вперёд после передачи хавбека Сергея Ткачёва. Луценко забил в шестом матче подряд.
В этом сезоне РПЛ Луценко забил 15 голов. В гонке бомбардиров лиги форвард «Арсенала» поднялся на второе место, опередив нападающего «Зенита» Сердара Азмуна (14). Лидером гонки является форвард питерцев Артём Дзюба (16).
Сегодня, 11 июля, «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Начало — в 18:30 мск.
Благодаря победе над «Тамбовом» «Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо», «Рубин» и «Спартак». «Тамбов» остался на 14-м месте.
«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице чемпионата России
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