Луценко вышел на 2-е место в гонке бомбардиров РПЛ. Форвард забил в 6-м матче подряд

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

На 84-й минуте форвард вывел «оружейников» вперёд после передачи хавбека Сергея Ткачёва. Луценко забил в шестом матче подряд.

В этом сезоне РПЛ Луценко забил 15 голов. В гонке бомбардиров лиги форвард «Арсенала» поднялся на второе место, опередив нападающего «Зенита» Сердара Азмуна (14). Лидером гонки является форвард питерцев Артём Дзюба (16).

Сегодня, 11 июля, «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Начало — в 18:30 мск.

Благодаря победе над «Тамбовом» «Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо», «Рубин» и «Спартак». «Тамбов» остался на 14-м месте.