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«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей

Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками клуба, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл в четверг вечером, когда Тедеско сидел в номере отеля «Рэдиссон» в Сочи. Специалисту пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Тедеско, но на аватаре было фото сотрудника клуба. У специалиста попросили помощи, и в итоге тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тыс. рублей. Причиной дисквалификации специалиста стало оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

РФС объяснил дисквалификацию Доменико Тедеско
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