«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»

В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах сине-гранатовые дома обыграли «Эспаньол» (1:0) и на выезде разгромили «Вильярреал» (4:1). У «Вальядолида» сегодняшнее поражение — второе подряд.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) — на 14-м месте.