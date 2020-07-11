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«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»

«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»
Футбол / Испания 0

В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах сине-гранатовые дома обыграли «Эспаньол» (1:0) и на выезде разгромили «Вильярреал» (4:1). У «Вальядолида» сегодняшнее поражение — второе подряд.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) — на 14-м месте.

Испания - Примера. 36-й тур
11 июля 2020, суббота. 20:30 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Видаль – 15'
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