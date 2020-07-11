«Рома» разгромила «Брешию» в матче чемпионата Италии
В матче 32-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Рому». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отправив мяч в ворота соперника на 48-й минуте. В средине второго тайма преимущество «волков» увеличил нападающий Никола Калинич, ему ассистировал форвард Карлес Сайоль. На 74-й минуте хавбек Николо Дзаньоло с передачи нападающего Диего Перотти довёл счёт до разгромного.
«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды Паулу Фонсеки 54 очка. «Брешия» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.
В 33-м туре «Брешия» 14 июля на выезде сыграет с «Аталантой», а «Рома» 15-го примет «Верону».
Италия - Серия А. 32-й тур
11 июля 2020, суббота. 20:30 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
0 : 3
Рома
Рим
0:1 Фасио – 48' 0:2 Калинич – 62' 0:3 Дзаньоло – 74'
«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
- 11 июля 2020
-
23:51
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:01
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:06
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:22
-
21:22
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:28
-
20:25
-
20:12
-
19:53
-
19:53
-
19:39
Партнерский контент