«Рома» разгромила «Брешию» в матче чемпионата Италии

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Рому». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отправив мяч в ворота соперника на 48-й минуте. В средине второго тайма преимущество «волков» увеличил нападающий Никола Калинич, ему ассистировал форвард Карлес Сайоль. На 74-й минуте хавбек Николо Дзаньоло с передачи нападающего Диего Перотти довёл счёт до разгромного.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды Паулу Фонсеки 54 очка. «Брешия» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.

В 33-м туре «Брешия» 14 июля на выезде сыграет с «Аталантой», а «Рома» 15-го примет «Верону».