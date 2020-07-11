Андреас Хинкель назвал причины проигрышей «Спартака»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель объяснил, почему команда часто проигрывает в этом сезоне.

После выездного матча с «Сочи» (0:1) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги серия красно-белых без побед достигла пяти матчей (три поражения, две ничьи).

«Фактор не один, а несколько. Непростой сезон и ситуация в команде. У нас молодые игроки, они сражаются, но им непросто. Это для них будет хорошим опытом в будущем, они преодолеют этот этап, и этот опыт им поможет. Верим в них и верим, что они смогут вырасти», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак», набрав 33 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В последних двух турах красно-белые сыграют с «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).