Георгий Джикия провёл 100-й матч за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сыграл 90 минут в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Эта встреча стала для россиянина 100-й в составе красно-белых.

Джикия провёл 100 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 6 результативных передач, получил 26 жёлтых и 2 красные карточки. Защитник перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.



Благодаря сегодняшнему результату «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.