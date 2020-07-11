Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хет-трик Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

Хет-трик Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оформил хет-трик, забив на 21-й, 53-й и 81-й минутах. Ещё по одному мячу в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» отправили форвард Габриэл Жезус (44') и полузащитник Бернарду Силва (56').

Авторами результативных передач стали Жузус (2), хавбек Родриго Эрнандес и нападающий Рияд Марез.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 72 очка. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 15-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
11 июля 2020, суббота. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 21'   0:2 Жезус – 44'   0:3 Стерлинг – 53'   0:4 Силва – 56'   0:5 Стерлинг – 81'
«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020