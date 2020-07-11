Хет-трик Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»
В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оформил хет-трик, забив на 21-й, 53-й и 81-й минутах. Ещё по одному мячу в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» отправили форвард Габриэл Жезус (44') и полузащитник Бернарду Силва (56').
Авторами результативных передач стали Жузус (2), хавбек Родриго Эрнандес и нападающий Рияд Марез.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 72 очка. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 15-м месте.
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
11 июля 2020, суббота. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 21' 0:2 Жезус – 44' 0:3 Стерлинг – 53' 0:4 Силва – 56' 0:5 Стерлинг – 81'
«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
- 12 июля 2020
-
01:15
-
00:59
-
00:53
-
00:37
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 11 июля 2020
-
23:57
-
23:51
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:01
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:06
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:22
-
21:22
-
21:00
-
20:56
Партнерский контент