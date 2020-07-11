Хет-трик Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оформил хет-трик, забив на 21-й, 53-й и 81-й минутах. Ещё по одному мячу в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» отправили форвард Габриэл Жезус (44') и полузащитник Бернарду Силва (56').

Авторами результативных передач стали Жузус (2), хавбек Родриго Эрнандес и нападающий Рияд Марез.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 72 очка. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 15-м месте.