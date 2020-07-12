Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин: всех с исторической победой

Кокорин: всех с исторической победой
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Интаграме» опубликовал фото из раздевалки команды после матча со «Спартаком» (1:0).

«Всех с исторической победой», — подписал Кокорин снимок.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.

«Сочи» впервые в истории обыграл «Спартак». В первом круге «Спартак» переиграл сочинскую команду со счётом 1:0.

Благодаря сегодняшнему результату «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.

«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Павла Маслова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020