«Игрокам надо руки отрезать?» Гасперини о двух пенальти в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался недоволен судейством в матче с «Ювентусом» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Италии. В ворота «Аталанты» назначили два пенальти за игру рукой.

«Что игрокам надо делать, руки отрезать? Самое большее, что вы можете сделать, это положить руки перед собой. Это не первый подобный пенальти, который мы видели, их было много на протяжении всего сезона, со многими командами. Это безумие, и интерпретация правил здесь не такая, как в других местах. Другие страны не дают таких штрафов. Это было отличное выступление против лидеров Серии А, я сказал ребятам относиться к этому как к игре Лиги чемпионов, так как в августе мы встретимся с командами такого уровня.

Мы добились всего, к чему стремились, я явно очень доволен выступлением и очень разочарован тем, что не победили. Мы лидировали до последней минуты и сделали всё, чтобы заслужить победу», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После 32 туров «Ювентус», набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. «Аталанта» (67) располагается на третьем месте.