«Барселона» бросила попытки вернуть Неймара этим летом

Бразильский нападающий Неймар с большой долей вероятности продолжит выступать за «Пари Сен-Жермен» после сезона-2019/2020. 28-летний футболист хочет вернуться в «Барселону», однако руководство каталонцев бросило попытки заполучить его этим летом, сообщает Marca.

До пандемии коронавирусной инфекции у «Барселоны» были хорошие шансы осуществить этот трансфер, но финансовые потери сделали его практически невозможным.

Мадридский «Реал», ранее интересовавшийся Неймаром, тоже не рассматривает возможность приобретения бразильца в ближайшее межсезонье.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Действующие чемпионы французской Лиги 1 хотят продлить соглашение с форвардом.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.