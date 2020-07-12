Источник: судья недавнего матча «Спартака» попался на ставках в тотализаторе

Российский судья, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе, утверждает телеграм-канал «Дай ударитЪ».
По информации источника, сегодня ожидается разбирательство в международной федерации и скоро состоится официальное объявление. При этом комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале сообщил, что речь может идти о Сергее Лапочкине, работавшем на матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
«Всё больше ходит слухов, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России (правда, Леонид Слуцкий однажды назвал его худшим)», — написал Андронов.
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук намекнул, что у Лапочкина действительно могут быть проблемы.
«Эх, Лапочкин, Лапочкин. Всему своё время. Скоро узнаете», — написал Орещук в «Твиттере».
Во время матча «Спартак» — «Локомотив» был удалён главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, активно протестовавший против назначения пенальти в ворота его команды. Позднее специалист был дисквалифицирован на три матча.
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