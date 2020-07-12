Акинфеев: Слуцкий — топовый тренер, но шутить у него не особо получается

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» поделился мнением о бывшем наставнике «армейцев» Леониде Слуцком, который возглавляет казанскую команду.
«Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Но, действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч, по большому счёту, не изменился со времён карьеры в ЦСКА: такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был. Шутить у него не особо получается, хотя порой проскакивают хорошие шутки. Он постоянно говорил Васе Березуцкому, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе.
Если серьёзно, Слуцкий всем всё доказал. Квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. На такое способен только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не всё складывалось, порой, наоборот, происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин — всё это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые и искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу", — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.
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