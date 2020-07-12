Глушаков: «Ахмат» будет биться в Москве и Краснодаре. Постараемся выжать максимум
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подвёл итоги домашнего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), а также поделился ожиданиями от предстоящих встреч со «Спартаком» и «Краснодаром».
«Сыграли последний матч дома в этом сезоне. Респект всем болельщикам за поддержку вчера и во всех матчах в Грозном до этого. Нам есть над чем работать, чтобы дома побеждать.
Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперёд большими силами. Осталось две игры — в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны вылета грозненцев отделяет четыре очка.
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