«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде уступил «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.



Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

Благодаря победе «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.