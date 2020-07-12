Гендиректор «Спартака» Газизов зашёл в раздевалку «Уфы» после матча с «Локомотивом»
Новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после матча «Локомотив» — «Уфа» зашёл в раздевалку башкирской команды, сообщил в своём «твиттере» комментатор Роман Нагучев.
«Шамиль Газизов зашёл в раздевалку Уфы. Заберёт Фомина?» — написал Нагучев.
Напомним, что ранее Шамиль Газизов занимал пост генерального директора в «Уфе». Прежде гендиректором в «Спартаке» работал Томас Цорн, но 7 июля было официально объявлено об его отставке. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место, однако продолжает выступление в Кубке России.
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Гол Фарфана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Уфой»
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