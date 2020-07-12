Гол Фарфана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Уфой»

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте полузащитник «Уфы» Даниил Фомин открыл счёт, реализовав пенальти. На 81-й минуте встречи Джефферсон Фарфан, появившийся на поле на 70-й минуте, головой забил гол с передачи Жоау Мариу, сравняв счёт.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

Для «Локомотива» эта ничья стала четвёртой подряд. Команда Марко Николича занимает второе место в РПЛ, набрав 51 очко. «Уфа» (37) — на шестом месте.