Кикнадзе: я требую от Николича с первой игры

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о главном тренере команды Марко Николиче.

«Как можно что-то поменять за три недели с тем же составом? Кто хочет найти козу, тот её найдёт. Нет никаких вариантов. Проблема в том, что интервал между окончанием этого сезона и началом следующего всего полторы недели. С чего вы взяли, что мы жертвуем вторым местом? Я не считаю, что с Сёминым было больше шансов. Причём кардинально.



Я требую от Николича с первой игры. Говорить об увольнении я не хочу. Мы поддерживаем тренеров, в отличие от многих других клубов», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Ярослав Пятых.

По итогам 28 туров «Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.