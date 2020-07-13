Селюк: Слуцкий за полгода в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ничью в матче ЦСКА – «Рубин» в 28-м туре РПЛ.



«К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в Лигу чемпионов и заработать € 25 млн, сегодня они эту возможность потеряли. Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА. Просто позор. Гончаренко пора домой», — написал Селюк в «Твиттере».



Встреча ЦСКА и «Рубина» состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (34) — на 9-м месте. Первое место занимает «Зенит» (66), который уже обеспечил себе чемпионский титул. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом», а «Рубин» примет «Ростов». Матчи состоятся 16 июля.

ЦСКА упустил победу над «Рубином» в матче РПЛ