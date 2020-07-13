Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте объявил вердикт по делу об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.



Дисквалификацию английского клуба было решено отменить. При этом штраф, который по решению УЕФА изначально составлял € 30 млн, сокращён до € 10 млн.



Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.



В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала на выезде одолел мадридский «Реал» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт в августе.

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