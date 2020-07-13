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АПЛ продолжает расследование против «Манчестер Сити», несмотря на отмену решения УЕФА

АПЛ продолжает расследование против «Манчестер Сити», несмотря на отмену решения УЕФА
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» остался фигурантом расследования, несмотря на сегодняшнюю победу в спортивном арбитражном суде.

Как сообщает Sky Sports, проверку в отношении «горожан» продолжает английская Премьер-лига, которая объявила о начале расследования в марте 2019 года, через день после УЕФА. Помимо предполагаемых нарушений, на которые обратили внимание в УЕФА, лига изучает трансферы молодых игроков в клуб.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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