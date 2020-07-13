Экс-директор «Реала» Вальдано: не рассматриваю нынешнюю «Барсу» как претендента на титулы

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о выступлении «Барселоны» в нынешнем сезоне.

«Не рассматриваю нынешнюю „Барселону“ как претендента на чемпионство ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов. Месси давно говорил, что этого уровня недостаточно, чтобы играть в Европе.



Месси не может делать в „Барселоне“ всё. В команде от него требуют слишком многого», — приводит слова Вальдано El Transistor в "Твиттере".

На данный момент «Барселона», набрав 79 очков 36 матчах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Сине-гранатовые отстают на одно очко от мадридского «Реала», у которого есть матч в запасе. До конца сезона «сливочным» осталось провести три матча в Примере, «Барселоне» – два.