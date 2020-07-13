Карпин отреагировал на решение РФС рассмотреть его высказывание на комитете по этике
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его критические высказывания о чемпионате России.
«Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Ростов», набрав в 28 турах 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. От зоны Лиги чемпионов ростовский клуб отстаёт на четыре очка. Следующий матч «Ростов» проведёт 16 июля с «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало матча — в 18:00 мск.
Комитет по этике рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина
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