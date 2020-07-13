«Гранада» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 13 июля, состоится матч «Гранада» — «Реал Мадрид». Встреча 36-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания). Ему будут помогать Хорхе Буэно Матео (Испания) и Фернандо Трекако Эскабоса (Испания). Резервный арбитр — Хуан Антонио Кампос Салинас (Испания).
Встреча команд в первом круге чемпионата прошла 5 октября 2019 года в Мадриде и завершилась победой «сливочных» со счётом 4:2.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 80 очков в 35 матчах, «Гранада» (50) занимает 10-е место.
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