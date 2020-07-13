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«Милан» близок к подписанию хавбека «Ред Булл Зальцбург» Собослаи

«Милан» близок к подписанию хавбека «Ред Булл Зальцбург» Собослаи
Футбол / Италия 0

«Милан» близок к подписанию венгерского хавбека «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи, сообщает Football Italia.

По данным источника, «Милан» решил ускорить процесс подписания футболиста и на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что инициатива исходит от работающего над спортивными проектами компании «Ред Булл» Ральфа Рангника, который может возглавить миланский клуб в следующем сезоне.

Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 40 матчей во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей и отдал 18 результативных передач.

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