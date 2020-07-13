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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ему ассистировали судьи на линиях Сиан Мэсси и Скотт Леджер.

Счёт был открыт на 12-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Стюарт Армстронг, ему ассистировал Нейтан Редмонд.

Хозяева отыгрались на 20-й минуте, отличился Маркус Рашфорд с передачи Антони Марсьяля.

Через несколько минут Марсьяль с паса Бруну Фернандеша вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд.

На 97-й минуте Майкл Обафеми с передачи Яна Беднарека спас гостей от проигрыша.

«Манчестер Юнайтед», набрав 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (45) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
13 июля 2020, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Армстронг – 12'   1:1 Рашфорд – 20'   2:1 Марсьяль – 23'   2:2 Обафеми – 90+6'
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