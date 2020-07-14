Лэмпард: дело «Манчестер Сити»? Никогда не возлагал надежд на дополнительное место в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о влиянии вердикта по делу «Манчестер Сити» на перспективы команды в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Ранее суд отменил дисквалификацию «горожан» в еврокубках, которую на клуб наложил УЕФА.
«Я не смотрю дальше матчей, которые есть у нас в расписании. Нам осталось провести ещё несколько встреч, и мы хотим их выиграть. А потом посмотрим, удастся ли нам попасть в Лигу чемпионов. Я никогда не возлагал надежд на дополнительное еврокубковое место, мы всегда думаем только о себе. Теперь нам нужно просто выиграть достаточное количество матчей.
Давление возросло? Не знаю. Мы на третьем месте, всё в наших руках. Я бы не хотел, чтобы футболисты думали о том, что есть дополнительное место для выхода в Лигу чемпионов», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.
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