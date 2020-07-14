Маслов — о своём автоголе: такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал свой автогол в выездном матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
«Игрок «Сочи» пошёл в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил. Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно — срезал в свои ворота.
Был ли это несчастный случай? Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка. Никто в команде не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам всё отлично понимаю.
Отец просто сказал, что такие эпизоды случались со многими, и посоветовал не забивать голову. В целом матч с «Сочи» получился неплохой. Да, неприятная ошибка, но она уже в прошлом.
Вообще, я считаю, что такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока. Не важно, хороший матч или плохой с точки зрения результата, расти нужно постепенно», — цитирует Маслова пресс-служба красно-белых.
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