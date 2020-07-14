Широков: целенаправленной травли «Спартака» нет, они хотят оправдать неудачи судейством

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков проанализировал судейство в последних матчах московской команды в РПЛ.



«Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, «Спартаку» нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».



В последних пяти матчах РПЛ «Спартак» трижды проиграл и дважды сыграл вничью. После поражения от «Сочи» в 28-м туре красно-белые опустились с 9-го на 10-е место. В предпоследнем, 29-м туре Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 «Спартак» 15 июля в Москве примет грозненский «Ахмат» (начало — в 18:00 мск).

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