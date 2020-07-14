«Происходили какие-то странные вещи». Павел Маслов — о результатах «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о результатах команды. В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги красно-белые не одержали ни одной победы, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

«Дело не в физике. Где-то дико не везло, где-то происходили какие-то странные вещи. Понятно, что мы и сами много ошибались. Но доходит до того, что в наши ворота залетает больше, чем соперник наносит ударов. Надеюсь, дальше всё наладится.

Я получил три карточки в первых четырёх матчах? Не хочу никого обвинять. Но иногда бывает, что соперник падает ещё до контакта, начинает кричать, а судья подходит и даёт тебе жёлтую. В таких ситуациях просто не понимаешь, что происходит.

Даже не хочется комментировать спорные решения арбитров. Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны. Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы», — цитирует Маслова пресс-служба «Спартака».