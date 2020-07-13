Безбородов: я «убираю» конкурентов «Зенита»? Ни один клуб не влияет на мои решения

Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что все команды судит абсолютно беспристрастно.
«Про меня говорят «Безбородов — питерский судья, «убирает» конкурентов «Зенита»? Мог бы сказать — без комментариев. Но я всё-таки отвечу. Никогда и ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и так далее. Для меня все равны на поле — синие, белые, зелёные, красные. «Зенит» я, кстати, судил всего полтора раза, что называется. Одну товарищескую встречу и кубковый матч с «Тосно». Сейчас московские рефери судят московские команды. Не вижу в этом ничего плохого.
Принадлежность арбитра к тому или иному городу вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. На первом месте — футбол, работа. Мы выходим на матч и стараемся разрулить конкретную ситуацию, не допустить ошибок. Наша задача — так объективно отсудить, чтобы никто и никогда не выказал каких-то подозрений.
Говорят, на матчах «Спартака» много ошибок? Ничего не могу сказать на сей счёт. Всё должно быть объективно. По правилам", — приводит слова Безбородова «Спорт-экспресс».
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