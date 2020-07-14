Маркус Рашфорд — главная трансферная цель «ПСЖ». «МЮ» попросит за игрока более £ 100 млн

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Действующие чемпионы французской Лиги 1 сделали 22-летнего англичанина своей приоритетной трансферной целью, сообщает The Independent.
На покупке Рашфорда настаивает главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, который видит в молодом форварде «идеальный образец современного атакующего игрока».
«Юнайтед» не планирует расставаться со своим воспитанником, но если манкунианцы не смогут его удержать, то потребуют у парижан более £ 100 млн (€ 110 млн).
Контракт Маркуса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Соглашение включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.
В нынешней кампании Рашфорд забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Юнайтед» во всех турнирах.
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