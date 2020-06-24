Экс-форвард «МЮ»: с точки зрения мастерства Рашфорд и Мбаппе находятся на одном уровне

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа сравнил страйкера английского клуба Маркуса Рашфорда и футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе.



«На одном ли уровне Мбаппе и Рашфорд с точки зрения умений? Да. Они очень быстры, у них есть техника для того, чтобы выбираться из ситуаций, когда они окружены двумя или тремя соперниками.



С точки зрения мастерства они явно находятся на одном уровне, но Мбаппе удалось достичь большей стабильности. В «Юнайтед» Рэшфорд стал частью команды, которая находится на переходной стадии, так что он не мог по-настоящему показать себя», — цитирует бывшего игрока Compare Bet.

В рамках текущего сезона Мбаппе забил 18 мячей в 20 встречах Лиги 1, Рашфорд отличился 14 раз в 23 играх АПЛ.