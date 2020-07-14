В «Спартаке» появился тренерский совет по отбору молодых футболистов

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил о создании нового совета в клубе.



«Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодёжного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».



«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяет 6 очков, от зоны еврокубков – 11 очков. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт в Москве завтра, 15 июля, начало – в 18:00 мск.

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