Шамиль Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе в московском клубе.



«Что для меня значит работа в «Спартаке» в трёх словах? Вызов и огромная ответственность», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».



Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» 8 июля. На этой должности он сменил Томаса Цорна, который работал в клубе с прошлого года. До прихода в «Спартак» Газизов долгое время занимал аналогичный пост в «Уфе».



«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяет 6 очков, от зоны еврокубков – 11 очков. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт в Москве завтра, 15 июля.