Шамиль Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе в московском клубе.
«Что для меня значит работа в «Спартаке» в трёх словах? Вызов и огромная ответственность», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».
Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» 8 июля. На этой должности он сменил Томаса Цорна, который работал в клубе с прошлого года. До прихода в «Спартак» Газизов долгое время занимал аналогичный пост в «Уфе».
«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяет 6 очков, от зоны еврокубков – 11 очков. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт в Москве завтра, 15 июля.
Газизов: задача «Спартака» — конкурировать с «Зенитом» на дистанции, а не в одном матче
- 14 июля 2020
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