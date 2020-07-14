Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шамиль Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в «Спартаке»

Шамиль Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе в московском клубе.

«Что для меня значит работа в «Спартаке» в трёх словах? Вызов и огромная ответственность», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».

Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» 8 июля. На этой должности он сменил Томаса Цорна, который работал в клубе с прошлого года. До прихода в «Спартак» Газизов долгое время занимал аналогичный пост в «Уфе».

«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяет 6 очков, от зоны еврокубков – 11 очков. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт в Москве завтра, 15 июля.

Газизов: задача «Спартака» — конкурировать с «Зенитом» на дистанции, а не в одном матче
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020