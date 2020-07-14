Газизов пообещал не рассматривать агентов на пост спортивного директора «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о своём видении клубной структуры.



«Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека. Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно. Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора. Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора.



«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяет 6 очков, от зоны еврокубков – 11 очков.

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