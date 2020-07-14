«Не думаю, что это был хороший день для футбола». Клопп — о решении по «Ман Сити» и ФФП

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а также поделился мыслями о будущем правил финансового фэйр-плей.



«Мой ответ на этот вопрос нужно передвинуть в конец пресс-конференции, потому что иначе никто не будет слушать остальное! Не знаю, могу ли это комментировать. Это очень серьёзная тема. Трудно говорить об этом не на родном языке. Что касается моей личной точки зрения, я рад, что «Сити» сможет играть в Лиге чемпионов. В противном случае у них было бы на 10 или 12 матчей меньше.



Честно говоря, не думаю, что вчера был хороший день для футбола. Финансовый фэйр-плей – хорошая идея. Он создан для защиты команд и турниров, чтобы никто не мог тратить слишком много, и для того, чтобы клубы получали деньги из правильных источников. Я не могу судить в данном случае и не делаю этого. Я лишь надеюсь, что мы будем придерживаться принципов фэйр-плей, потому что это хорошо для футбола. Если все перестанут обращать на него внимание, соперничать будет труднее. И если богатые клубы и страны смогут делать, что захотят, будет сложно. Появится мировая лига, и всё будет зависеть от того, кто владеет клубом, а не от названий самих клубов», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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