Моуринью — о деле «Манчестер Сити»: позорное решение. Это конец финансового фэйр-плей

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнее отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках и сократить штраф с € 30 млн до € 10 млн.
«Позорное решение. Если «Сити» невиновен, почему клуб должен заплатить € 10 млн? Невиновных не обязывают платить штрафы. Если «Сити» виновен, это решение всё равно будет позорным, поскольку команду должны исключить из турнира. Я не знаю, виновен «Сити» или нет, но в любом случае это позорное решение.
«Тоттенхэм» — это «Тоттенхэм». Не думаю, что нам нужно менять подход. В этом аспекте мы действуем более чем корректно. Я доволен тем, как мы работаем. Думаю, это конец финансового фэйр-плей», — приводит слова Моуринью Goal.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за несоблюдение финансового фэйр-плей. Расследование организации выявило, что в период с 2012 по 2016 год руководство «горожан» проводило махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть убытки.
- 14 июля 2020
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