Усман Дембеле приступил к тренировкам на базе «Барселоны». Он не выходил на поле с ноября

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле приступил к тренировкам на базе клуба, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».

«Рады видеть тебя снова, Усман!» — сказано в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице «Барселоны» в "Твиттере".

Дембеле не выходил на поле с ноября 2019 года. В феврале футболист получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике.

Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне француз провёл в чемпионате Испании всего пять матчей и стал автором одного забитого мяча.

Сообщалось, что Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.