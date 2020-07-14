Усман Дембеле приступил к тренировкам на базе «Барселоны». Он не выходил на поле с ноября
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле приступил к тренировкам на базе клуба, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».
«Рады видеть тебя снова, Усман!» — сказано в сообщении.
Посмотреть видео можно на странице «Барселоны» в "Твиттере".
Дембеле не выходил на поле с ноября 2019 года. В феврале футболист получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике.
Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне француз провёл в чемпионате Испании всего пять матчей и стал автором одного забитого мяча.
Сообщалось, что Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дембеле как альтернативу Санчо
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