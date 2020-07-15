«Валенсия» готова продать семь игроков в летнее трансферное окно
«Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно, сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV.
По данным источника, «Валенсия» готова расстаться этим летом с Франсисом Кокленом, Яспером Силлессеном, Жоффреем Кондогбиа, Морено Родриго, Гонсалу Гуэдешом, Ферраном Торресом и Даниэлем Парехо.
Напомним, цвета «Валенсии» защищает российский полузащитник Денис Черышев.
После 36 туров чемпионата Испании «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В предыдущем туре команда уступила аутсайдеру Примеры «Леганесу» (0:1). До завершения сезона в Ла Лиге команде предстоит сыграть с «Эспаньолом» и «Севильей». Игры пройдут 16 и 19 июля соответственно.
«Валенсия» с Черышевым в большинстве проиграла аутсайдеру Примеры
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