Сарри: «Сассуоло» пошёл по пути «Аталанты»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 33-го тура Серии А с «Сассуоло».



После 32 туров чемпионата Италии «Ювентус» лидирует в лиге, а «Сассуоло» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы.



«Сассуоло» – одна из тех команд, которые пошли по пути «Аталанты». Они придерживаются своего плана и добиваются неплохих результатов. Мы столкнулись с ними в опасный период, сейчас у них получается игра в атаке. Это команда, которая умеет брать игру на себя.



«Сассуоло» не боится сильных соперников, они в любом случае придерживаются своего плана. Мы должны принять это во внимание и подготовиться к тому, чтобы терпеть», — приводит слова тренера Football Italia.

Матч «Сассуоло» — «Ювентус» состоится сегодня. Начало — в 22:45 мск.