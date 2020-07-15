Аршавин: «Спартак» хочется пожалеть. Уже даже победа над ними стала заурядным событием

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации в «Спартаке». За два тура до окончания нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.



«Что происходит в «Спартаке»? Не знаю. Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.



«Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это ещё больше. Даже уже злорадствовать не интересно. Там Владислав Николаевич (Радимов. – Прим. «Чемпионата») только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием», — приводит слова Аршавина «Фонтанка».

Агент Сафонов: идут слухи, что «Спартак» рассматривает Луценко