Агент Сафонов: идут слухи, что «Спартак» рассматривает Луценко

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил о возможном переходе в «Спартак» нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.



«Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал». Причём не бил пенальти. Куда девать Соболева? Может, «Спартак» в два нападающих будет играть – кто его знает», — приводит слова Сафонова Bobsoccer.



Луценко перешёл в «Арсенал» прошлым летом на правах свободного агента, а до этого на протяжении трёх лет защищал цвета московского «Динамо». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Торпедо», «Ростов», «Мордовию» и другие клубы. В настоящее время Евгений занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, уступая лишь Артёму Дзюбе из «Зенита».

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