«Урал» — «Арсенал»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 15 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.



"Урал": Годзюр, Кулаков, Вилюш, Емельянов, Ефремов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик.



Запасные: Полетаев, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Гусейнов, Погребняк, Панюков.



"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Довбня, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, Кангва Кингс, Луценко, Кангва.



Запасные: Нигматуллин, Шамов, Сокол, Ткачёв, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Минаев.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Урал», набрав 35 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (34) располагается на 10-й строчке.