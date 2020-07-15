Зидан — о Бэйле: люди пытаются придумать конфликт между нами
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, действительно ли между ним и полузащитником «сливочных» Гаретом Бэйлом есть конфликт.
«Ну что за вопросы? Люди пытаются придумать конфликт между нами, но у них ничего не получится. Мы все едины, мыслим в одном направлении. У нас в команде у всех одна цель.
С Азаром всё в порядке. У него нет каких-либо недомоганий. Завтра он будет с нами. Два очка до чемпионства? Я не хочу двух ничейных результатов, мы думаем только о победе в завтрашнем матче», — приводит слова тренера As.
Напомним, что «Реалу» нужно набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы стать чемпионом. При равенстве очков с «Барселоной» «сливочные» будут выше за счёт результатов в личных встречах.
Гарет Бэйл может бесплатно покинуть «Реал»
- 15 июля 2020
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