Зидан — о Бэйле: люди пытаются придумать конфликт между нами

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, действительно ли между ним и полузащитником «сливочных» Гаретом Бэйлом есть конфликт.



«Ну что за вопросы? Люди пытаются придумать конфликт между нами, но у них ничего не получится. Мы все едины, мыслим в одном направлении. У нас в команде у всех одна цель.



С Азаром всё в порядке. У него нет каких-либо недомоганий. Завтра он будет с нами. Два очка до чемпионства? Я не хочу двух ничейных результатов, мы думаем только о победе в завтрашнем матче», — приводит слова тренера As.

Напомним, что «Реалу» нужно набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы стать чемпионом. При равенстве очков с «Барселоной» «сливочные» будут выше за счёт результатов в личных встречах.