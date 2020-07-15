ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в 2022 году.



Матч открытия соревнований запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе «Аль Бейт» в городе Эль-Хаур. Вместимость арены составляет 60 тыс. зрителей. Хозяином встречи станет сборная Катара.



Групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря. 9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 – полуфинальные.



Наконец, финал чемпионата мира состоится 18 декабря в городе Лусаиле на одноимённом стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей. Матч за третье место пройдёт днём ранее в Дохе на арене «Халифа», вмещающем более 45 тыс. болельщиков.

Фото: Сайт ФИФА