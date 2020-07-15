Бикфалви – о голе в падении: из-за политики премия Пушкаша меня не интересует

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал гол через себя в матче 29-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:3).
«100% обменял бы свой гол на победу. Жду ли, что гол номинируют на премию Пушкаша? Там много политики при выборе. Год назад в номинации вообще было несколько женских голов. Может измениться очень многое, но из-за политики эта премия меня не интересует. Отношение к этому у меня изменилось.
Что касается сравнения этого сезона и предыдущего, они одинаковые, просто играем, когда должен был быть отпуск. Посмотрел, что с «Краснодаром» провёл 100-й матч в РПЛ, и рад достижению. Нравится, что не было длинного сбора. Такой график мне по душе, хорошо себя ощущаю. Новый сезон начнётся почти сразу – изменится только наша форма, и всё. Но хочется, чтобы больше болельщиков пустили на стадион», — сказал Бикфалви в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 июля 2020
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