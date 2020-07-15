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Федун: если с «Зенитом» будет судить Вилков, можно не выходить на матч

Федун: если с «Зенитом» будет судить Вилков, можно не выходить на матч
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Ахматом» (3:0) высказался о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом».

«Кто будет судить матч с „Зенитом“? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Встреча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдёт 19 июля.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.

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