Федун: если с «Зенитом» будет судить Вилков, можно не выходить на матч
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Ахматом» (3:0) высказался о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом».
«Кто будет судить матч с „Зенитом“? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Встреча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдёт 19 июля.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.
«Спартак» разгромил «Ахмат»
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