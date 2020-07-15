Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и одержал третью победу подряд

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и одержал третью победу подряд
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в матче 36-го тура принимал «Борнмут». Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 6-й минуте встречи счёт открыл Давид Сильва. А на 39-й минуте преимущество хозяев удвоил Габриэл Жезус. Гости сумели сократить отставание в счёте в концовке. Единственный мяч «Борнмута» забил на 88-й минуте Дэвид Брукс.

«Манчестер Сити» одержал в АПЛ уже третью победу подряд. «Горожане» набрали 75 очков, они занимают второе место в турнирной таблице. «Борнмут» с 31 очком находится на 18-м месте в зоне вылета. От спасительного 17-го места «вишен» отделяют три очка.

«Манчестер Сити» в следующем туре сыграет с «Уотфордом», «Борнмут» встретится с «Саутгемптоном».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
15 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Сильва – 6'   2:0 Жезус – 39'   2:1 Брукс – 88'
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
15 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Хименес – 76'   1:1 Вуд – 90+6' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020