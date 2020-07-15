«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и одержал третью победу подряд

«Манчестер Сити» в матче 36-го тура принимал «Борнмут». Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 6-й минуте встречи счёт открыл Давид Сильва. А на 39-й минуте преимущество хозяев удвоил Габриэл Жезус. Гости сумели сократить отставание в счёте в концовке. Единственный мяч «Борнмута» забил на 88-й минуте Дэвид Брукс.

«Манчестер Сити» одержал в АПЛ уже третью победу подряд. «Горожане» набрали 75 очков, они занимают второе место в турнирной таблице. «Борнмут» с 31 очком находится на 18-м месте в зоне вылета. От спасительного 17-го места «вишен» отделяют три очка.

«Манчестер Сити» в следующем туре сыграет с «Уотфордом», «Борнмут» встретится с «Саутгемптоном».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.